Washington D.C., EE.UU. – Un grupo de víctimas de la red de abuso sexual del magnate financiero Jeffrey Epstein acudió al Capitolio para exigir al Congreso de Estados Unidos la publicación íntegra de todos los archivos oficiales del caso, incluidos aquellos vinculados a su socia Ghislaine Maxwell y a posibles figuras de alto perfil relacionadas con la trama.

Proyecto de ley busca obligar a la divulgación

Las sobrevivientes respaldan el proyecto de ley denominado “Epstein Files Transparency Act”, presentado por los congresistas Thomas Massie (republicano por Kentucky) y Ro Khanna (demócrata por California). La iniciativa pretende obligar al Departamento de Justicia a entregar los documentos pendientes en un plazo de 30 días, con el objetivo de poner fin a lo que califican como un “encubrimiento institucional”.

“No es solo mi historia. Es sobre cada sobreviviente que carga cicatrices invisibles. ¿Por qué seguimos encubriendo el abuso y el asalto? No podemos sanar sin justicia”, expresó con firmeza Chauntae Davies, una de las mujeres que testificó contra Epstein.

Falta de transparencia en las entregas previas

En julio pasado, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicó 33,000 documentos vinculados a Epstein. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y abogados de las víctimas denunciaron que gran parte de esos archivos ya eran de dominio público y que no se ofreció un cronograma claro para divulgar la información más sensible.

Las víctimas sostienen que esta falta de transparencia ha alimentado las sospechas sobre la magnitud de la red de poder alrededor de Epstein, que podría incluir a empresarios, políticos y celebridades de alcance internacional.

Un caso que sigue abierto en la opinión pública

Aunque Epstein murió en prisión en 2019 y Ghislaine Maxwell cumple condena por tráfico sexual de menores, las sobrevivientes aseguran que el caso está lejos de cerrarse. Para ellas, lo que falta por revelar es esencial para que la justicia sea completa.

“Cada día que pasa sin respuestas, el daño continúa. Necesitamos conocer la verdad para sanar y para que nunca más ocurra algo así”, declaró otra de las denunciantes.

Un símbolo de impunidad en EE.UU.

El caso Epstein se ha convertido en un símbolo de la impunidad de las élites en Estados Unidos y en una prueba de fuego para el sistema judicial. La presión pública ha crecido, y ahora el Congreso enfrenta la responsabilidad de decidir si el país conocerá la totalidad de los documentos o si seguirá prevaleciendo el secretismo.