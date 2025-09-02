Violación en Villa González: un grito por justicia y cambio social

La violación sexual de que fue víctima una joven de 21 años por siete individuos, en Villa González, es una ominosa señal del grado de descomposición que afecta a la sociedad dominicana, por tratarse de un crimen planificado en el que los imputados drogaron a la muchacha para luego abusarla de manera sucesiva, indignante suceso que tuvo lugar en una comunidad relativamente pequeña donde prevalecen entre su gente valores familiares que sirven de ejemplo a la sociedad.

Aunque esa violación fue en marzo, es ahora cuando se supo cabalmente por un video colgado en las redes por los mismos delincuentes.

Sin importar si fue en Villa González o en el Reino Unido, es ese un crimen repugnante que causa conmoción social y que obliga al Ministerio Publico a construir una acusación fuerte basada en pruebas recolectadas y confesión de los autores. Y que los jueces impongan una condena ejemplar.