Calor y apagones: El sofocante verano en República Dominicana

Aun cuando el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó sobre la ocurrencia ayer de aguaceros y tronadas, la nota discordante en gran parte del país ha sido el sofocante calor con temperaturas promedio de 33 grados Celsius y sensación térmica de hasta 41 grados, por lo que, la gente siente como si se asfixiara.

En muchos lugares, el agobiante calor se agrava a causa de los apagones que llegan a castigar a la población por varias horas, lo que impide el uso de abanicos o acondicionadores de aire para combatir las elevadas temperaturas, que se atribuyen al polvo del Sahara y a un sistema anticiclónico.

Indomet vaticina hoy un día soleado con temperaturas entre 24 y 34 grados sin descartar algún chubasco, además de que la sensación térmica será de hasta 43 grados.

Se recomienda consumir abundante agua y usar ropa ligera, aunque el calor se siente hasta en “el espinazo”.