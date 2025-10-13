¿Qué opina Vladimir Guerrero Jr. sobre la derrota de los Blue Jays ante los Marineros?

Vladimir Guerrero Jr., de los Toronto Blue Jays, reacciona tras un roletazo en la sexta entrada del primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, el domingo 12 de octubre de 2025, en Toronto. (Chris Young/The Canadian Press vía AP)

Después de la derrota 3-1 ante los Marineros en el primer juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), Vladimir Guerrero Jr. expresó su confianza en que el equipo se recuperará.

Comparó la situación con el boxeo, afirmando que, aunque reciban golpes, se levantarán y ganarán el próximo juego.

Vladi dio estas declaraciones al ser abordado por HSM Deportes.

Guerrero Jr. reconoció el buen desempeño de los Marineros y la dificultad de los Jays para batear.

El juego

El juego vio un jonrón clave de Cal Raleigh y dos carreras impulsadas de Jorge Polanco, dándoles la victoria a los Marineros.

Dan Wilson

El mánager de los Marineros, Dan Wilson, elogió la resiliencia del equipo, destacando la capacidad de Raleigh para conectar el jonrón en un conteo completo.

Así mismo dijo que Polanco demostró su versatilidad al impulsar carreras tanto contra lanzadores derechos como zurdos.

La estrategia del mánager de los Blue Jays, John Schneider, de traer al relevista zurdo Brendon Little resultó contraproducente, ya que Polanco aprovechó la oportunidad para conectar un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja.

Los Marineros ahora están a solo tres victorias de su primera Serie Mundial en la historia de la franquicia.

Lanzamiento primera bola

El lanzamiento de la primera bola para iniciar el juego estuvo a cargo del estelar exjugador de los Blue Jays, Edwin Encarnación en el Rogers Centre.