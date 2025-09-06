“Todo es falso” : Wander Franco desmiente abogado

Luego de las declaraciones del abogado Teodoro Jáquez sobre el incidente con Wander Franco en Puerto Plata, el propio pelotero lo desmintió y afirmo que ya este señor no lo representa legalmente.

“Todo es falso, no me han devuelto el dinero ni han hablado conmigo, ese abogado en vez de apoyarme me hace más daño, él no es mi abogado yo hace varios días ya lo hubiese despachado”. Colgó en su cuenta de instagram Wander Franco.

Franco informó ayer que había perdido un millón de pesos en efectivo en un hotel de Puerto Plata, exigiendo respuestas por parte del complejo turístico.

El jurista dijo que el dinero de Franco fue recuperado en la misma habitación del hotel donde se está hospedando el jugador y que todo se trató de un malentendido.

En ese mismo orden pidió una disculpa pública en nombre de Wander Franco a los ejecutivos del hotel y a la sociedad.

El abogado explicó que el dinero estaba justamente en la villa.

El abogado también dijo que poseía el dinero en efectivo, pues tiene un contrato con la casa hotelera por seis meses y para evitar asistir al banco en cada momento, prefirió cargar el dinero con él.