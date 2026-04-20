Lenin De la Rosa, alcalde del municipio San Juan de la Maguana, indicó que existen “dudas legítimas” en amplios sectores sociales sobre el impacto que tendría la actividad minera en las fuentes hídricas, la producción agrícola y el equilibrio ecológico.

En medio de crecientes protestas ciudadanas contra la explotación minera en la provincia San Juan, Lenin De La Rosa, alcalde del municipio San Juan de la Maguana, advirtió que es “innegociable” la estabilidad de los recursos hídricos de esa zona.

Las declaraciones del ejecutivo municipal surgen en un contexto de movilizaciones de munícipes que rechazan la posible explotación de oro en la provincia, particularmente el denominado Proyecto Minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest Mining Corp..

“San Juan es, por esencia, una provincia agrícola. Nuestra historia, nuestra economía y nuestro futuro dependen del agua. Sin agua no hay producción; sin producción no hay desarrollo. Por eso, la defensa de nuestros recursos hídricos es innegociable”, manifestó.

De la Rosa reconoció que la inversión privada puede generar oportunidades económicas, pero señaló que estas no pueden colocarse por encima de la seguridad ambiental ni del derecho de la población a un entorno saludable.

En ese sentido, indicó que existen “dudas legítimas” en amplios sectores sociales sobre el impacto que tendría la actividad minera en las fuentes hídricas, la producción agrícola y el equilibrio ecológico de San Juan. En consecuencias, debe prevalecer la prudencia cuando no hay garantías.

“Hoy existen dudas legítimas en amplios sectores de la sociedad sobre el impacto que este proyecto…Como ingeniero y estudiante de ciencias, creo en la minería responsable. Pero también creo que, cuando no existen garantías claras, suficientes y confiables, la prudencia debe prevalecer.

Una de las movilizaciones sociales realizadas en San Juan en contra de la explotación minera.

El edil sostuvo que, aunque cree en una minería responsable, la falta de garantías claras obliga a asumir una posición prudente. Por ello, manifestó su rechazo a la explotación del proyecto en las condiciones actuales, citando su ubicación en la Cordillera Central, dentro del área de influencia de la Presa de Sabaneta, principal fuente de agua de la provincia.

“Reconocemos que la inversión privada es importante, como es el caso del Proyecto Minero Romero, impulsado por GoldQuest Mining Corp., ya que puede representar oportunidades económicas. Sin embargo, ninguna inversión puede estar por encima de la seguridad ambiental ni del derecho de nuestra gente a vivir en un entorno sano”, expresó.

Las protestas en la provincia han ido en aumento en las últimas semanas, reflejando la preocupación de distintos sectores sociales ante una posible intervención minera en una de las zonas agrícolas más importantes del país. Mientras tanto, la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental continúa marcando el debate público en San Juan.