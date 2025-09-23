Santiago de los Caballeros. – El Concejo de Regidores de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros otorgó la distinción de “Hijo Adoptivo” al reconocido actor y guionista dominicano Manny Pérez, en honor a su sobresaliente trayectoria internacional en el cine y la televisión.

La resolución fue aprobada en la Sesión Ordinaria del 2 de septiembre de 2025, mediante el acta No. 18-25, a solicitud de la Dirección de Cultura y Arte. La lectura de la resolución estuvo a cargo del secretario municipal Luis José Cruz, con la presencia de Arismendi Dajer, secretario general, Miriam Cruz García, directora de Cultura y Arte de la Alcaldía, y una comisión de regidores, entre otras personalidades.

Al entregar el reconocimiento, el alcalde Ulises Rodríguez manifestó su orgullo por honrar a Manny Pérez como Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros, destacando su trayectoria en el cine nacional e internacional y su contribución al desarrollo cultural de la ciudad.

“Es un acto justo y merecido, porque tú representas un ejemplo a seguir. Reconocer a quienes hacen el bien y destacan en su trayectoria estimula a las nuevas generaciones y honra a quienes, durante toda su vida, se han comportado como buenos ciudadanos. Nos sentimos orgullosos de entregarte este reconocimiento y, a partir de hoy, te conviertes oficialmente en Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros”, manifestó el alcalde Ulises Rodríguez.

Al recibir el reconocimiento, Manny Pérez compartió su inspiradora trayectoria, desde su infancia en una familia humilde en República Dominicana hasta su consolidación en Hollywood. Tras llegar a Estados Unidos a los 10 años sin conocimiento del inglés, comenzó a estudiar actuación y participó en obras de teatro locales. Posteriormente, se formó en Nueva York y trabajó junto a figuras como Jennifer López, Denzel Washington y Colin Farrell. Hoy regresa al país para continuar su aporte al cine dominicano, destacando la filmación de La Soga 1 en Santiago de los Caballeros, donde inició su carrera en el cine nacional.

“Yo obtuve mis propios zapatos a los 5 años. Mi familia se mudó a Estados Unidos cuando yo tenía 10 y no sabía nada de inglés. Desde chiquito me fascinaba actuar para mis hermanos y soñaba con ver una pantalla grande. Estudié actuación intensamente en Nueva York y gracias a Dios he trabajado con Jennifer López, Denzel Washington, Colin Farrell y muchos más. Pero siempre quise regresar a mi país a hacer cine, y aquí comencé La Soga 1, una película que filmé en Santiago de los Caballeros, un lugar muy especial para mí. Estoy muy agradecido por este gran honor”, manifestó Manny Pérez.

El presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo, expresó su orgullo al reconocer a Manny Pérez como Hijo Adoptivo de Santiago de los Caballeros por su destacada trayectoria en el cine nacional e internacional.

Trayectoria

Manny Pérez, nacido el 5 de mayo de 1969 en el municipio de Baitoa, provincia Santiago, ha puesto en alto el nombre de la República Dominicana a través de su carrera artística en Estados Unidos. Ha participado en producciones de prestigio como The Blacklist, Third Watch, FBI: Most Wanted y la película Washington Heights. Actualmente reside en el barrio de Washington Heights, en Manhattan, Nueva York.

El reconocido actor inició sus estudios universitarios en Nueva York tras culminar el bachillerato, graduándose en Marymount Manhattan College en 1992. Asimismo, se formó en el Ensemble Studio Theatre y es miembro activo de la LAByrinth Theater Company.

El reconocimiento se otorga conforme a las atribuciones de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, así como la Ordenanza Municipal Núm. 3320-23, que regula la concesión de honores y distinciones en el municipio.