Algo más que salud

Cortos necesarios

A propósito de la crisis haitiana, que es nuestra, publiqué el pasado 7, en la sección dominical “La Semana”, de este periódico, un extenso trabajo del cual quiero tomar una parte, pues se ha agravado con el poder realmente en manos de las bandas y que Estados Unidos y Canadá han dicho que no les interesa ayudar en la tragedia que es Haití: “… lo triste es no han entendido el caos que allí impera y piensan que la solución es que los dominicanos asumamos esa crisis, como de hecho estamos haciendo cuando el 40% de nuestro presupuesto de salud lo consumen haitianos ilegales y que un gran porcentaje de nuestros estudiantes son haitianos, pero lo peor de todo es que gracias a esa inestabilidad, esas pandillas armadas incursionen en nuestro territorio sembrando el terror que hoy mantienen en su descalabrado pueblo.

Agréguenle, ahora, el cierre de hospitales y clínicas privadas y el aumento de las muertes y contagios por Covid-19. El presidente Abinader planteó, hace siete meses, que había que resolver de una vez y por todo el problema haitiano, y lo ratificó en su discurso ante la ONU. Más recientemente, junto a los presidentes de Costa Rica y Panamá”.

En iguales términos lo han hecho el Papa Francisco y el expresidente Leonel Fernández.

Que nadie piense en campos de refugiados en nuestro territorio, que no se le ocurra a ningún militar de los que están apostados en la frontera tirar un tiro innecesario, y mucho menos incursionar en su territorio.

Por otro lado, esta semana la delincuencia ha causado varias muertes en atracos, dos de ellos taxistas (uno de 21 años y recién casado).

Para no dejarles con un sabor amargo les copio dos frases bonitas, a propósito de que se nos avecina el Día Internacional de la NO violencia contra la mujer y los cumpleaños de mis dos hijas: “El amor debe ser como el café: fuerte, caliente y a diario” y “El problema es que te enamoraste de mis flores, no de mis raíces, y cuando vino el otoño no supiste qué hacer”. Nos seguimos viendo en “algo más que salud”.