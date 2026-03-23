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Clima en RD: anticiclón limitará actividad de aguaceros este martes

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Clima en RD: anticiclón limitará actividad de aguaceros este martes

Anticiclón seguirá limitando lluvia en RD

Santo Domingo.– Un sistema anticiclónico limitará la ocurrencia de aguaceros este martes, aunque en algunas zonas, principalmente montañosas, podrían registrarse chubascos moderados, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que este sistema de alta presión incidirá sobre el territorio nacional, reduciendo de manera significativa las precipitaciones, al menos durante las próximas 48 horas.

Las lluvias que puedan presentarse serán aisladas y se concentrarán principalmente en localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central.

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Según el informe del Indomet, algunos chubascos podrían registrarse en Monte Plata, La Altagracia, La Vega, Santo Domingo, San Cristóbal y Barahona.

TEMAS: #anticiclón#clima#Sistema de alta presión
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.