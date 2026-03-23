Santo Domingo.– Un sistema anticiclónico limitará la ocurrencia de aguaceros este martes, aunque en algunas zonas, principalmente montañosas, podrían registrarse chubascos moderados, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que este sistema de alta presión incidirá sobre el territorio nacional, reduciendo de manera significativa las precipitaciones, al menos durante las próximas 48 horas.

Las lluvias que puedan presentarse serán aisladas y se concentrarán principalmente en localidades del noreste, sureste y la Cordillera Central.

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Según el informe del Indomet, algunos chubascos podrían registrarse en Monte Plata, La Altagracia, La Vega, Santo Domingo, San Cristóbal y Barahona.