Actualidad Judicial

Aplazan medidas de coerción a chofer acusado de atropellar a dos bioanalistas

Por
Aplazan medidas de coerción a chofer acusado de atropellar a dos bioanalistas

San Francisco de Macorís. – El Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito pospuso para el miércoles 17 de septiembre el conocimiento de medidas de coerción contra Carlos Manuel Then Rojas, conductor de la jeepeta que el pasado domingo atropelló y causó la muerte de dos jóvenes bioanalistas.

La audiencia fue suspendida con el objetivo de que todas las partes involucradas en el proceso sean debidamente notificadas.

Puedes leer: Hombre se entrega tras atropellar a dos mujeres en San Francisco de Macorís

Al ser trasladado al tribunal, Then Rojas manifestó su pesar por lo ocurrido y aseguró sentirse afligido, señalando que “nadie quiere verse envuelto en una tragedia como esta”.

Las víctimas, identificadas como Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe, fallecieron tras ser impactadas por el vehículo conducido por el imputado en la carretera que comunica a San Francisco de Macorís con el Distrito Municipal de Jaya.

TEMAS: #bioanalistas#Coerción
El Nacional

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación