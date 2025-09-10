San Francisco de Macorís. – El Primer Juzgado de Paz Especial de Tránsito pospuso para el miércoles 17 de septiembre el conocimiento de medidas de coerción contra Carlos Manuel Then Rojas, conductor de la jeepeta que el pasado domingo atropelló y causó la muerte de dos jóvenes bioanalistas.

La audiencia fue suspendida con el objetivo de que todas las partes involucradas en el proceso sean debidamente notificadas.

Al ser trasladado al tribunal, Then Rojas manifestó su pesar por lo ocurrido y aseguró sentirse afligido, señalando que “nadie quiere verse envuelto en una tragedia como esta”.

Las víctimas, identificadas como Anyelissa María Reyes y Ana Angélica del Orbe, fallecieron tras ser impactadas por el vehículo conducido por el imputado en la carretera que comunica a San Francisco de Macorís con el Distrito Municipal de Jaya.