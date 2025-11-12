Santo Domingo.– Un vigilante privado perdió la vida la tarde del miércoles durante un violento asalto registrado en la comunidad de Gurabo, provincia Santiago.

La víctima fue identificada como Ramón Ernesto Linares Sierra, de 29 años, quien murió tras recibir múltiples impactos de bala.

Detalles del suceso



Según versiones preliminares, el ataque ocurrió mientras el vigilante acompañaba a un mensajero de una banca que realizaba el traslado de una suma de dinero. En ese momento, varios hombres fuertemente armados interceptaron el vehículo y abrieron fuego, logrando sustraer alrededor de 290 mil pesos y el arma de reglamento de Linares Sierra.

Tras el tiroteo, los delincuentes huyeron del lugar con el botín, dejando a la víctima gravemente herida.

Investigación en curso



Agentes de la Policía Nacional y otras unidades de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda y rastreo para identificar y capturar a los responsables.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y llevar ante la justicia a los autores del crimen, que ha generado consternación entre los residentes de Gurabo.