Existe el temor de que el ataque combinado de Estados Unidos e Israel para derrocar el Gobierno de Irán se convierta en una peligrosa chispa bélica. Los bombardeos han colocado toda la zona sobre un barril de pólvora.

Además de poseer armamentos para atacar instalaciones de Estados Unidos en Medio Oriente, los expertos no pierden de vista que la nación islámica es la principal aliada de dos potencias como China y Rusia en la región.

Aunque las dos potencias no reaccionaron por la incursión de tropas militares en Venezuela para capturar al presidente Nicolás Maduro y su gesto frente a la asfixia petrolera a Cuba se ha reducido a mero simbolismo.

El bombardeo a Irán, aunque se había anticipado, ocurre en un momento en que el Gobierno de Israel ha recrudecido el genocidio contra los palestinos.

En un claro distanciamiento de los bombardeos a las principales ciudades, la Unión Europea ha reclamado que se respete el derecho internacional en el conflicto con Irán.

El presidente estadounidense Donald Trump llamó a los iraníes a que aprovechen la ocasión para rebelarse contra el régimen. El panorama es sombrío.