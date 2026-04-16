Bancas por doquier

El Poder Ejecutivo dispuso mediante decreto la reactivación del Plan Nacional de Regularización de bancas de loterías, puntos de venta, agencias, bancas de apuestas y demás operadores de juegos de azar, con el propósito de “culminar el proceso de depuración, validación y formalización del sector”.

Hay razones para creer que más que regularizar o depurar esos tipos de negocios, la disposición oficial procura elevar las recaudaciones fiscales por impuestos aplicados a esos establecimientos, que ascenderían a poco más de RD$300 millones mensuales.

Una encuesta nacional de Mipymes aplicada entre, entre 2022 y 2023, arrojó que en el país operaban unas 56,933 bancas de apuestas, equivalente al 12.1 % de todas las empresas formales e informales del país, pero la Dirección de Casinos y Juegos de Azar estimó en 70,193 la cantidad de bancas de loterías y de apuestas.

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No se exagera si se afirma que en el territorio nacional hay más establecimientos de ese tipo que escuelas, hospitales, clínicas, farmacias, parques, iglesias, o canchas deportivas, aunque se admite que en su conjunto constituyen el mayor empleador después de las zonas francas.

La disposición presidencial apunta también a regularizar miles de bancas de lotería y de apuesta que operan ilegalmente, lo que representaría mayores ingresos al fisco, razón por la cual en el decreto se incluye a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), que tendrá a su cargo “la incorporación provisional de esos establecimientos al régimen fiscal”.

Ha hecho bien el Gobierno al disponer la culminación del proceso de depuración, validación y formalización del sector, iniciada hace cuatro años, tiempo durante el cual el país ha sido abarrotado de bancas y agencias que promueven juegos de azar, pero sería una pena que no se incluya reducir la estrambótica proliferación de esos negocios.

Ese programa debería tomar en cuenta que en el país opera una banca cada 850 metros y por cada 193 habitantes, negocios que manejan en conjunto centenares de millones de pesos que aportan apostadores con el muy difícil anhelo de resultar agraciados.

Sería un error que ese plan de regularización de negocios de juego de azar se centre solo en aumentar recaudaciones fiscales, sin disminuir impacto o influencia de una actividad improductiva que succiona el magro presupuesto de familias vulnerables atraídas por fantasías mercadeadas por innominados emporios que manejan o controlan las bancas de apuesta y de lotería.