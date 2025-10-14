El informe del tiempo emitido este marte por la Oficina Nacional de Meteorología (INDOMET), indica que desde tempranas horas de la mañana se registrarán nublados con chubascos y tronadas aisladas en las costas suroeste y noreste, afectando provincias como La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Azua y Barahona.

Mientras que en hora de la tarde, se esperan aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en Monte Plata, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, Duarte, Santiago, Valverde, Santiago Rodríguez, Independencia, Bahoruco, Azua, San Juan, entre otras.

Puedes leer: Tormenta tropical Lorenzo se forma en el Atlántico: ¿Afectará a República Dominicana?

Para mañana, un sistema frontal desde Cuba traerá chubascos al noroeste y costa norte, con fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en Monte Cristi, Elías Piña, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia.

Se recomienda tomar precauciones contra el calor

Estas precipitaciones se extenderán hasta la noche del miércoles y continuarán afectando otras zonas el jueves 16, cuando se esperan lluvias más intensas y frecuentes, especialmente en la Cordillera Central y el litoral atlántico.

Meteorología recomendó a la población tomar medidas ante las altas temperaturas, sugiriendo hidratarse, usar ropa ligera de colores claros y evitar la exposición prolongada al sol.

Tormenta tropical Lorenzo

En cuanto a la tormenta tropical Lorenzo INDOMET dice que se mantiene el monitoreo de la de la misma, ubicada a 2,145 km al oeste de Cabo Verde.