Cámara de Cuentas crea procedimiento disciplinario para sancionar inconductas de sus empleados

Santo Domingo.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) como parte de su compromiso con la integridad pública y el fortalecimiento institucional designó una Comisión de Instrucción del Procedimiento Disciplinario, creada mediante la Resolución número ADM-2025-036.

Al frente de la Comisión fue designado el licenciado Francisco Franco, miembro del órgano colegiado y los titulares de la Dirección Jurídica y de la Dirección de Recursos Humanos, entre ellos la licenciada Nurys Bastardo Zorrilla.

La presidenta de la entidad doctora Emma Polanco Melo comunicó que la comisión responde al proceso de evolución y adecuación normativa impulsado por la actual gestión de la Cámara de Cuentas.

En materia disciplinaria, el Pleno decidió la adopción de un procedimiento administrativo sancionador robusto, garantista y ajustado al debido proceso, en estricta observancia de sus atribuciones constitucionales y legales y alineado con los estándares internacionales de transparencia y control interno.

En otro orden la CC informó que aprobó, en su vigesimosegunda sesión ordinaria tres nuevos informes de fiscalización y control correspondientes al Consejo del Poder Judicial (CPJ), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

El primer ejercicio de control aprobado corresponde a la auditoría realizada a los estados financieros del Consejo del Poder Judicial (CPJ), por el período comprendido entre el 1.º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.

El segundo informe recoge la auditoría practicada a los estados de ejecución presupuestaria de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), por el período del 1.º de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017.

El tercer informe presenta los hallazgos derivados de la revisión de los estados financieros de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), correspondientes al ejercicio fiscal del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2015. Cada una de estas auditorías incluye su respectivo informe legal y la carta a la gerencia.