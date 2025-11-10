Celinee Santos rompe el silencio: “Fui víctima de abusos y manipulación durante mi reinado”

Celinee Santos, al ser coronada como la nueva soberana de la belleza dominicana.

Santo Domingo.– La Miss República Dominicana Universo 2024, Celinee Santos, habló por primera vez sobre las difíciles experiencias que enfrentó durante su mandato, asegurando que fue víctima de abusos, amenazas y manipulación dentro de la organización del certamen nacional.

Durante una entrevista en el programa “Pica y se entiende” de Telemundo, la modelo se mostró sincera al relatar las presiones y el trato que recibió mientras representaba al país en Miss Universo.

“Admiro mucho a Miss México, Fátima Bosch. Me identifiqué con ella cuando alzó su voz, porque yo también pasé por muchas situaciones que en su momento no tuve la valentía de denunciar. Sufrí abusos tanto a nivel personal como durante mi preparación”, confesó Santos.

La reina de belleza aseguró además que fue amenazada y que otras concursantes vivieron experiencias similares.

"Son muchas las situaciones. Cuando ves que las demás candidatas comparten los mismos comentarios y sentimientos, te das cuenta de que no estás sola. Por eso, finalmente no pude entregar mi corona", expresó, dejando entrever su distanciamiento con la organización.

Un reinado marcado por la controversia

Uno de los episodios más comentados ocurrió en agosto pasado, cuando Celinee Santos no asistió a la gala de coronación de Miss República Dominicana Universo 2025, donde debía entregar su título. Su ausencia desató rumores sobre conflictos internos que ahora parecen confirmarse tras sus declaraciones públicas.

Se suman a las denuncias de Andreína Martínez

Las revelaciones de Santos se unen a las de Andreína Martínez, Miss República Dominicana Universo 2022, quien también denunció maltrato y un manejo inadecuado dentro de la organización dirigida por Magali Febles.

Hasta el momento, ni Febles ni la organización Miss República Dominicana Universo han emitido una respuesta oficial ante estas acusaciones.

Ola de apoyo en redes sociales

Tras la entrevista, las declaraciones de Santos generaron una gran repercusión en redes sociales. Cientos de usuarios y figuras del entretenimiento expresaron su apoyo a la modelo, destacando su valentía al romper el silencio.

Algunos exintegrantes del certamen también respaldaron sus palabras y exigieron una investigación transparente sobre las denuncias, que aseguran se han repetido en ediciones anteriores.

Posible investigación y futuro del certamen

Ante la magnitud del escándalo, fuentes cercanas al ámbito de los concursos de belleza informaron que el Ministerio de la Mujer y otras entidades podrían solicitar una revisión de las prácticas internas de la organización Miss República Dominicana Universo.

Mientras tanto, Celinee Santos afirmó que continuará alzando su voz para visibilizar el trato que reciben las reinas de belleza y abogar por un entorno más justo y respetuoso dentro de la industria.