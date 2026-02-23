Celso Marranzini afirma apagón está fuera del control de distribuidoras y estima restablecimiento antes de medianoche

SANTO DOMINGO.– El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, aseguró que el reciente apagón registrado en Santo Domingo responde a una situación fuera del control de las empresas distribuidoras.

“Los clientes tienen que entender que este es un caso fuera del control de todo el mundo. Es un caso que las empresas distribuidoras no manejan. Es algo que tampoco, yo estoy seguro”, expresó Marranzini al referirse a la interrupción del servicio eléctrico.

El funcionario explicó que la falla se originó por una avería en la subestación Villa Duarte-Hainamosa, lo que provocó interrupciones en distintos sectores de la capital.

Puedes leer: Omar Fernández afirma que apagón evidencia «descuido estructural» de las autoridades

Marranzini indicó que las brigadas técnicas trabajan para restablecer el suministro y estimó que el servicio podría estar completamente normalizado antes de la medianoche.

El apagón generó complicaciones en la movilidad y en las actividades cotidianas de la ciudad, mientras las autoridades ejecutan las labores necesarias para estabilizar el sistema eléctrico.

Como medida para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante la contingencia, se informó que el servicio del Metro de Santo Domingo será gratuito por el resto de la jornada.