Como arcoíris

Tal como ese fenómeno óptico que se observa en el lado opuesto al Sol tras el paso de las lluvias, así surgió la declaración del Consejo Nacional de Drogas (CND) sobre la afrenta a la sociedad que pretendían hacer a través de un negocio de expendio de bebidas alcohólicas en Baní, promoviendo las acciones de los peores narcotraficantes del mundo.

El presidente de la entidad, Alejandro Abreu, dio la cara después que la Procuraduría General de la República y la DNCD desmantelaron la propaganda en el local de Sinaloa Drink, en Baní y prohibieron abrir ese negocio, advirtiendo que se mantiene un firme esfuerzo interinstitucional para enfrentar la publicidad y la promoción de las drogas, y deploró que en el centro de venta de bebidas alcohólicas que se pretendía abrir se promovieran imágenes de capos de las drogas.

Además, alertó que esto representa un riesgo para la salud mental de los jóvenes y la convivencia ciudadana en un municipio tan emprendedor y alegre como Baní. Aunque tarde, la opinión del funcionario es importante y ojalá este hecho le sirva para que en el futuro esa entidad sea más vigilante.