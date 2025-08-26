Controversia en Bonao: ADP paraliza clases por caso de difamación

A solo 24 horas del inicio oficial del año escolar, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dejó hoy sin docencia a 27 mil estudiantes del municipio de Bonao, bajo argumento de que el presidente del gremio allí, Alejandro Martínez, había sido citado por la Fiscalía de esa ciudad para entrevistarlo sobre una acusación de difamación que pesa en su contra.

El argumento es débil e irresponsable, porque se trata de una acción personal, que en nada debe involucrar a otros maestros ni menos a los miles de estudiantes que son afectados con la decisión.

De aceptarse esta paralización se estaría enviando un mensaje negativo, porque podría servir de incentivo a otras seccionales para que en el futuro usen el nombre del gremio para dirimir asuntos personales. Con esas acciones la ADP se encamina cada día más hacia el descrédito en la sociedad.