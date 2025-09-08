Caracas, Venezuela.- El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, instó este lunes a los venezolanos a prepararse en “todos los frentes” ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, justificado por Washington como una operación contra el narcotráfico.

“Nosotros no estamos llamando a guerra de ningún tipo, ni queremos guerra con nadie. Pero nuestro pueblo debe estar preparado y alerta, en todas las instancias, en todos los frentes, de todas las maneras y formas”, señaló Cabello durante una rueda de prensa transmitida por Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello también advirtió sobre posibles “caballos de Troya” dentro del país, afirmando que quienes actúen a favor de intereses extranjeros enfrentarán consecuencias. Además, anunció que el PSUV debatirá y recibirá propuestas este fin de semana para defender la nación ante lo que considera amenazas del despliegue estadounidense.

Por su parte, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que Venezuela permanece alerta ante lo que califica como una amenaza militar sin precedentes. Según Padrino López, la operación estadounidense busca desestabilizar internamente a las instituciones venezolanas, dividir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y provocar traiciones dentro del país.

Estados Unidos ha desplegado ocho barcos militares con misiles y un submarino nuclear en el Caribe, y ordenó recientemente enviar diez naves de combate F-35 a una base aérea en Puerto Rico. En respuesta, Venezuela movilizó buques y millones de milicianos, y ha solicitado pronunciamientos de la ONU y la comunidad internacional.