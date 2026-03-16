El Gran Soberano es la más alta distinción que se entrega en los Premios Soberano, organizados por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte). Este reconocimiento se concede a un artista por la trascendencia de su obra durante el año o por su trayectoria y aportes al arte y la cultura a través de los años.

Según el reglamento de la premiación, el galardón también puede concederse a artistas cuya obra sea considerada imperecedera y que hayan alcanzado una consagración dentro del arte dominicano. El premio no puede entregarse más de una vez a un mismo artista ni otorgarse a dos figuras en una misma ceremonia.

El ganador se selecciona a partir de una terna de artistas previamente nominados, quienes deben reunir méritos suficientes para aspirar a esta distinción. Los nombres de los candidatos surgen de propuestas del Comité Ejecutivo de Acroarte y del Consejo de Asesores, integrado por los expresidentes de la institución. Ambos organismos son los responsables de escoger al ganador final.

Los nominados se anuncian, a discreción del Comité Ejecutivo, luego de darse a conocer las nominaciones oficiales de la edición correspondiente de los premios.

El público en general se entera del ganador del Gran Soberano al momento de su entrega al final de la ceremonia, momento considerado uno de los más esperados de la gala.

A lo largo de su historia, este reconocimiento ha sido otorgado a destacadas figuras del arte, la música, el cine, el teatro y la comunicación. Algunos de estos galardones fueron entregados cuando la premiación llevaba el nombre de Premios Casandra, antes de adoptar su denominación actual, tal es el caso del artista Juan Luis Guerra, quien ha recibido tres Gran Soberano, antes de que se cambiaran los estatutos de la entidad.

Puedes leer: Las mujeres que han conquistado el Gran Soberano

Algunos de los ganadores del Gran Soberano

A lo largo de los años, importantes figuras del arte, la música y la comunicación dominicana han recibido este reconocimiento, entre ellas:

Luis Rivera (1985), Freddy Beras-Goico (1986), Michel Camilo (1990), Juan Luis Guerra (1991, 1992 y 2008), Milly Quezada (1998), Johnny Ventura (2001), Wilfrido Vargas (2002), Fernando Villalona (2003), Joseíto Mateo (2004), Rafael Solano (2006), Charytín Goico (2007), Johnny Pacheco (2009), Aventura (2010), Rafael Corporán de los Santos (2011), Los Hermanos Rosario (2012), Héctor Acosta (2013), Iván García (2015), Fefita La Grande (2016), Cuco Valoy (2017), Sergio Vargas (2018), Anthony Santos (2019), Niní Cáffaro (2020), Romeo Santos (2021), Luis Segura (2022), Alicia Ortega (2023), Ángela Carrasco (2024), Zoé Saldaña (2025).

¿Por qué Juan Luis Guerra lleva tres Gran Soberano?

¿Por qué pasó si hoy el reglamento dice que solo se entrega una vez, Juan Luis Guerra es el único artista en tener Tres Gran Soberano?

Esto se debe principalmente a cambios en los estatutos de la Asociación Dominicana de Cronistas de Artes a través del tiempo.

En los primeros años de los premios (cuando se llamaban Premios Casandra) las reglas no eran tan estrictas sobre repetir el Gran Soberano y por el impacto de Juan Luis Guerra y por los premios internacionales que éste obtuvo, fue premiado en diversas ocasiones con en este galardón, incluyendo en 1992, cuando ocurrió un empate con Ramón Orlando, algo que hoy prácticamente no se contempla para ese galardón.

Las normas actuales de Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) establecen claramente que el Gran Soberano no debe otorgarse más de una vez a la misma persona, regla que se formalizó después para preservar la exclusividad del premio.