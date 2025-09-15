La dura advertencia de Netanyahu sobre la creación de un Estado palestino

Benjamín Netanyahu

Primer ministro Israel

No ha vacilado en desafiar a los 142 países que votaron en la ONU a favor de la creación de un Estado palestino al advertir que eso jamás ocurrirá. Su poder en la región y fuera de ella que además de la masacre que ha dejado más de 60 mil muertos se permite violar la soberanía de otros países para atacar a supuestos miembros de Hamás.

Puedes leer: Netanyahu y el hambre en Gaza: huir no salva

Dorothy Shea

Representante EE. UU. en ONU

Tras desafíos como la injerencia con drones de Rusia en Polonia su reacción de que Estados Unidos defenderá cada pulgada de territorio de los países de la OTAN parece un claro mensaje al zar Vladimir Putin. Pero está por ver, porque Washington ha sido muy pusilánime para aumentar las sanciones a Moscú frente a agresiones como la invasión a Ucrania.

Terence Crawford

Campeón mediano

Cierto que a los 35 años de edad el mexicano Canelo Álvarez ya no es el mismo en el cuadrilátero, pero sin dejar de ser una leyenda y uno de los mejores del boxeo. Su victoria en la pelea, en la que algunos daban al mexicano como favorito, lo consagran como uno de los más grandes de todos los tiempos.