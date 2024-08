Educación y ADP

El gobierno tiene y tendrá grandes desafíos. Entre ellos citamos, el tema de los conflictos que por reivindicaciones diversas se libran entre el oficialismo y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP).

Según se observa, en el panorama se vierten oscuros nubarrones que quiérase o no el Presidente Luis Abinader tendrá que sopesar a la hora de pensar muy bien, quien podría ser la persona que ocuparía el importante cargo de Ministro de Educación, esto en caso de que puedan surgir cambios en el Ministerio.

A futuro no muy lejos observamos, que los conflictos por exigencias salariales y otros elementos, serán junto a las futuras paralizaciones los temas que coparán los titulares en los diferentes medios de comunicación, algo que las presentes autoridades deben de tomar muy en cuenta si de verdad se desea que se continúe trillando el camino de la estabilidad.

En estos momentos, más que un técnicos que podría desenvolverse hasta con cierta elegancia, el gobierno y por lo que se espera con relación al tema de las posibles consecuencias de la muy mencionada Reforma Fiscal y otros que no serán muy fáciles de manejar, en el citado cargo se necesita una persona que además del diálogo, conozca con exactitud el lenguaje de la Asociación Dominicana de Profesores, y este idioma atendiendo a la procedencia empresarial y política, es muy poco conocido por el actual Ministro Ángel Hernández.

Sobre los tiempos que se avecinan, no tenemos más esperanzas que los sabios manejos de un estadista que como el mandatario Abinader podría darle al tema, lo que sin lugar a dudas y para bajar posibles e innecesarias tensiones, el próximo Ministro de Educación (suponemos), tendrá que ser además de un técnico en la materia, que no solo conozca de las intríngulis del tema en cuestión, sino, este tendrá que hablar el mismo lenguaje gremial, conozca sus realidades, y tenga por demás otros tipos de experiencias que por falta de espacio, en esta oportunidad no enumeraremos.

El Presidente Abinader ha dado fehacientes pruebas que sabe manejar los diversos temas que copan la atención de nuestro país, lo que deja bien claro que sus decisiones en torno a este y otros temas serán los que mejores convengan a la nación, lo que a su vez redundará para beneficio no solo para los profesores, sino para todo el territorio nacional.

Atentamente,

Jiovanny Blanco