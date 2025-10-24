Santo Domingo.– La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció la suspensión de las operaciones del Centro de Atención para Visas (VAC) ubicado en Sambil para este sábado 25 de octubre de 2025, como parte de las medidas preventivas ante las condiciones meteorológicas adversas generadas por la tormenta tropical Melissa.

La sede diplomática indicó que la decisión busca proteger la seguridad de los solicitantes y del personal que labora en el centro, tomando en consideración los riesgos derivados de las lluvias y posibles inundaciones asociadas al fenómeno climático.

Las personas que tenían citas programadas para ese día serán notificadas por correo electrónico con las instrucciones necesarias para reagendar su cita, por lo que se recomienda a los usuarios estar atentos a sus medios de contacto registrados.

La Embajada recordó que las actualizaciones oficiales sobre servicios consulares se difunden exclusivamente a través de sus canales institucionales y exhortó a la población a evitar información no verificada.