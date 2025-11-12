Santo Domingo.– Una inusual congestión vehicular se apoderó la noche de este miércoles de las principales avenidas del Distrito Nacional, provocando largas filas de vehículos y desesperación entre los conductores que intentaban regresar a sus hogares tras la jornada laboral.

Desde pasadas las 7:30 de la noche, el tránsito comenzó a colapsar en arterias como la avenida John F. Kennedy, la Winston Churchill, la 27 de Febrero y la Núñez de Cáceres, donde los desplazamientos habituales de 15 o 20 minutos se extendieron por más de una hora.

Aunque los semáforos funcionaban con normalidad, los embotellamientos eran visibles en ambos sentidos, especialmente en los cruces cercanos a la Defilló, Abraham Lincoln y Lope de Vega, donde los vehículos permanecían prácticamente inmóviles.

Circulación lenta o detenida

De acuerdo con reportes de la aplicación Waze, la mayoría de las vías de la capital aparecían marcadas en rojo intenso, indicando una circulación lenta o detenida. Usuarios en redes sociales describieron la situación como “un colapso total”, asegurando que la ciudad se encontraba “paralizada por completo”.

Algunos atribuyen la situación al alto flujo vehicular posterior al apagón general del martes, mientras otros la relacionan con las lluvias vespertinas que afectaron la capital y parte del Gran Santo Domingo.

Charcos y el alto flujo vehicular

Aunque las lluvias habían cesado entrada la noche, los charcos y el alto flujo vehicular continuaron dificultando el tránsito, especialmente en los puntos donde suelen formarse acumulaciones de agua, como las intersecciones de la Kennedy con Churchill y la 27 de Febrero con Núñez de Cáceres.