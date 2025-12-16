Félix García Castellanos: Un ejemplo de éxito y vocación en la feria de empleo de Santiago

En la feria de empleos en Santiago que le dedicó el Ministerio de Trabajo, el empresario Félix García Castellanos habló en primera persona para agradecer la distinción, pero al mismo tiempo para resaltar el impacto positivo de la vocación y el sacrificio en la escalera del éxito.

Tratándose de uno de los empresarios que más ha contribuido en los últimos tiempos a apuntalar el desarrollo económico y social de Santiago y el Cibao, el mensaje de García Castellanos es un estímulo para las presentes generaciones.

Había egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, pero dice que al retornar a Santiago entendió que lo suyo eran los negocios. Ante el vibrante desarrollo de la ciudad se percató que no había agencia de alquiler de vehículos ni servicios de seguridad privada. Por ahí arrancó. Y pese a sus inversiones en diferentes sectores, dice que no se ha detenido.