Feminicidios: Urge una respuesta eficaz de las autoridades

Mayra Jiménez

Ministra de la Mujer

La impotencia puede entenderse. Pero se va por las nubes al pedir acción inmediata e integral contra el desafío de los feminicidios. Son las autoridades las más llamadas a encarar con acciones eficaces ese drama que tanto conmueve a la ciudadanía. Con teorías, explicaciones ni rabias se va a aplacar la violencia machista.

Jimmy Kimmel

Presentador televisión

Con el retorno al aire de su programa, que había sido suspendido tras unos comentarios sobre el asesinato del líder conservador Charlie Kirk y el movimiento Maga, puede pensarse que ganó la batalla de opinión pública. La suspensión fue duramente criticada. Sea lo que fuere de todas formas tendrá que ponderar lo inflada que está la atmósfera.

Erika Kirk

Viuda de Charile Kirk

Más noble no puede ser su gesto al decir que perdona al asesino de su esposo. Conservará su legado, pero con espíritu cristiano y no con odio ni venganza. En estos tiempos de rivalidades, discriminación y violencia el mensaje es tan aleccionador que debe ser visto como un punto de inflexión.