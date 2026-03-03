Santo Domingo.- El director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, introdujo hoy designaciones y cambios de titulares en más de 30 direcciones regionales, especializadas, de áreas y depertamentales, con el objetivo de seguir mejorando los niveles de seguridad en todo el territorio nacional.

Entre las nuevas designaciones figura la del Subdirector General Policial, general Esteban Figuereo García, quien en adición a sus funciones asumirá como Director Central de Transformación Policial, en sustitución del general Juan Hilario Guzmán Badia. Mientras que el general Jorge Perdomo Sena asume como Director Central de Recursos Humanos, en sustitución del también general Figuereo García.

En tanto que el general Jorge Luis Galan Guerrero fue designado como director Regional La Altagracia, en sustitución del coronel Ramón Diclo Mateo, quien a su vez será el nuevo director Regional en La Vega.

Mientras que el general Juan Pablo Ferreira Veras desempeñará las funciones de Director Regional Sur, en sustitución del también general Claudio González Moquete, quien en lo adelante ocupará la Dirección Regional Este, con asiento en La Romana.

En tanto que el general Wandy Made Montilla, quien ocupaba la Dirección Regional Este, en lo adelante asumirá funciones similares en la Regional Santo Domingo Este, donde sustituye al también general Eddy Francisco Pérez Peralta, quien asumirá como director en la Dirección Regional Santo Domingo Oeste.

Las designaciones y cambios dispuestos por el mayor general Cruz Cruz incluyen al general Eduardo Escalante Alcántara, quien asume la Dirección Regional San Cristóbal. Anteriormente ocupaba funciones similares en Santo Domingo Oeste.

Otra designación es la del general Miguel Ángel Peña Vásquez como nuevo Director Regional Santo Domingo Norte, en sustitución del también general Julio César Acosta Félix, quien a su vez asumirá como titular en la Dirección Regional Norte, con asiento en Puerto Plata.

Mientras que el general Jesús R. Tejada Tejada fue designado como director Regional Cibao Central, en sustitución del general Juan Bautista Jiménez Reinoso.

Asimismo, el general Pablo Francisco Ortega Brito fue designado como director Regional María Trinidad Sánchez, en sustitución del general Miguel Mata Rodrìguez, quien en lo adelante tendrá a su cargo la Dirección Regional Cibao Sur, con sede en Bonao, provincia Monseñor Nouel.

En tanto que el general Frank de los Santos Encarnación fue designado en la Dirección Regional Sureste, con asiento en San Pedro de Macorís, en sustitución del también general Ramón Ramírez Encarnación, quien a su vez dirigirá la Regional Oeste, con asiento en San Juan.

Las designaciones abarcan también al general Juan Sebastián Guzmán Toribio, como Director de la Dirección de Área de la Policía Escolar, puesto que desempeñaba el general Francisco Osoria de la Cruz.

Mientras que el general Ramón Samuel Azcona Reyes fue designado Director Regional Noroeste, con asiento en Mao, Valverde, en sustitución del general Guzmán Toribio.

En tanto que el general Antonio del Carmen de los Santos fue designado como Director Central de Asuntos Legales, en sustitución de la coronel Flavia Montero Romero.

Mientras que en la Dirección Central de Planificación y Desarrollo (Diplan) fue designado el coronel Miguel Alb. Balbuena Álvarez, en sustitución del también coronel Juan Antonio Bello Balaguer.

Otra Dirección Regional que tendrá nuevo director es la Espaillat, donde fue designado el coronel Enmanuel Pérez Polanco, en sustitución del coronel Luis Simón Castaños.

El mayor general Cruz Cruz también dispuso la designación del general Juan Gautreaux Martínez, como director de Área de Tecnología de la Información y la Comunicación, en sustitución del coronel Miltón Santana Mora.

Mientras que la coronel Ana Jiménez Cruceta fue designada como nueva Directora Regional Sur Central, con asiento en Baní, provincia Peravia, en sustitución del también coronel Glauco Alejandro Mercedes, quien a su vez asumirá como titular de Área de Antiruidos y Contaminación Sónica, función que desempeñaba la coronel Juana Almonte Martínez.

Las designaciones abarcan, además, al coronel Edwin Cabrera, quien se desempeñará como Intendente de Armas, en sustitución del coronel Francisco A. Francisco Pimentel, quien a su vez asume las funciones de Director de Área de Implementación del Modelo de Servicio Público de Policía.

Otras designaciones son las de los coroneles Carlos Peña Méndez como Director de Area del Comité de Retiro de la Policía Nacional, en sustitución del general ® Julio C. Betances Hernández; coronel Yuveres Cuevas Aquino como director de Área de Antipandillas, cargo que era desempañado por el general ® Rufino Ant. Contreras Ruiz.

Mientras que el coronel Edward Jesús Díaz Núñez fue designado Director de Area de Servicios Especilizados, en sustitución del coronel Emilio Corcino Galván.

También el coronel Margaro Martínez de la Cruz fue designado como nuevo Director de Área de la Policía Comunitaria, en sustitución del también coronel Roberto L. Lerebours García.

Los cambios y designaciones también incluyen al coronel Garibaldy de la Rosa Nazir, quien pasará a desempeñar como director de Area de Derechos Humanos, en sustitución del coronel Roberto Ant. Albino Filpo.

En tanto que el coronel Johanny Confesor Matos Pérez desempeñará las funciones de Director de Area de Contrainteligencia, en sustitución del teniente coronel Héctor Manuel Mateo Castillo. Se suma a las designaciones el coronel Eduardo Melo Santana como Encargado de Recursos Humanos de la Policía de Turismo, en sustitución del coronel Elvin Vallejo Morillo.

Mientras que el coronel Edward Keyner Perdomo Sena fue designado como director de Área de Supervisoria de Cárceles bajo control de la Policía Nacional, en sustitución del coronel Yldebrando de Jesús Guzmán Toribio.