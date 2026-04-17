Indotel bajo presión ante denuncias contra telefónicas

El director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, se ha caracterizado por su vigilancia y defensa de los derechos de los usuarios de los servicios telefónicos.

En todas las circunstancias ha estado al lado de los consumidores, tratando de conciliar conflictos sin apartarse de las leyes.

A raíz de los aguaceros de estos días en que ha habido inundaciones y la caída de árboles y averías en los servicios telefónicos han surgido comentarios y denuncias que Indotel tendrá que investigar.

Se habla de telefónicas que se han valido de las averías, sobre todo de internet, para condicionar la rehabilitación del servicio a la venta de nuevos planes.

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Las empresas se valdrían de pretextos en el sentido de que la interrupción de los servicios se debe a planes descontinuados, frágiles u obsoletos que no garantizan estabilidad ni calidad.

La explicación ocurre después de la avería, dejando a los usuarios sin más opciones, en medio de la desesperación y la necesidad del internet por el teletrabajo, que aceptar los planes. Son denuncias que el Indotel debe investigar para proteger a los usuarios del servicio telefónico.