Inundaciones en el Cibao: arrozales y comunidades quedan bajo agua

Santo Domingo.- Las inundaciones provocadas por los aguaceros de los últimos días en el Cibao dejaron comunidades inundadas y causaron graves daños a la agricultura en la región, de a acuerdo a datos preliminares de las autoridades.

En provincias como Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal y María Trinidad Sánchez se reportaron graves daños en plantaciones agrícolas, por lo que productores de la zona pidieron ayuda a las autoridades para enfrentar los males de las inundaciones.

En Puerto Plata se reportaron inundaciones en el distrito municipal Sabaneta de Yásica, al este de la provincia, mientras la crecida del río San Marcos arrastró viviendas en la parte oeste de la norteña ciudad.

En Espaillat, el desbordamiento de ríos y arroyos inundó barrios en el municipio Gaspar Hernández, donde también resultaron anegadas extensas plantaciones agrícolas.

Leer también: Defensa Civil reporta 3,034 desplazados y 18 comunidades incomunicadas por lluvias

En Nagua, productores de arroz del poblado El Pozo, al sur de esa ciudad, aseguraron a El Nacional que sus plantaciones resultaron anegadas por la crecida de arroyos, resultando más de 2,000 tareas de arroz bajo el agua por lo que pidieron a las autoridades acudir en su auxilio.

Las parcelas I-5 e I-6, ubicadas en el sector Cimara, resultaron completamente anegadas debido al desbordamiento de los ríos El Helechal y Nagua, situación que ha afectado directamente a decenas de agricultores que dependen de esta producción.

Las precipitaciones también causaron daños en las provincias Hermanas Mirabal (Salcedo) y Samaná, de acuerdo a informes.

Las precipitaciones fueron causadas por un frente frío y una vaguada que interactuaron durante varios días en la parte occidental de Cuba.

Se espera que los aguaceros disminuyan a partir de este jueves, según el pronóstico del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).