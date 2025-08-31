La notificación fue entregada formalmente al Partido Camino Nuevo, con la advertencia de que no podrá alegar desconocimiento de la disposición.

Santo Domingo.– La Junta Central Electoral (JCE) otorgó un plazo de cinco días hábiles, al partido Camino Nuevo para retirar las vallas publicitarias colocadas en distintos puntos del Gran Santo Domingo con la imagen del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, a quien la organización había ofrecido su candidatura presidencial.

Mediante un acto de alguacil, el órgano electoral indicó que dichas vallas constituyen propaganda electoral anticipada, una práctica expresamente prohibida por la legislación vigente.

En su intimación, la JCE recordó que “las organizaciones partidarias únicamente pueden realizar actividades de carácter institucional que respeten el marco constitucional y legal, siempre que no constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral”.

El organismo advirtió que, en caso de incumplimiento, procederá al retiro forzoso de las vallas con el apoyo de la Policía Militar Electoral y en coordinación con las alcaldías correspondientes. Dicho proceso, precisó, deberá documentarse mediante actas de verificación e informes oficiales.

La JCE también alertó que la desobediencia podría derivar en consecuencias jurídicas, entre ellas la imposición de multas y la retención de fondos públicos asignados al partido, conforme lo establece el reglamento sancionador electoral.

