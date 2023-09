Phillip: “Es importante que haya una renovación de comediantes”

Phillip Rodríguez es un comediante y actor dominicano, conocido por su participación en destacados programas del país, así como en importantes producciones cinematográficas criollas.

¿Qué opinas de la nueva ola de comediantes que han surgido hoy día?

Es muy importante que haya una renovación de nuevos exponentes de una de las actividades más importantes en el ámbito artístico, y que sea bajo el interés de mejorar y reconectar a nuevo público, que entiende el lenguaje actual comunicacional.

¿Qué piensa de la nueva forma de hacer humor en estos tiempos?

El humor actual, salvo algunas excepciones, (que gracias a Dios, son las menos) nos da un nuevo empuje y trasciende el ciclo unilateral de la televisión y la radio. Pues, la facilidad de que a través de un celular podamos tener la posibilidad de contar y crear cientos de miles de historias, algunas motorizadas con vestuario y utilería propia del proceso creativo, a la simpleza de expresar de manera abierta una personalidad determinada (donde el personaje es la persona ).

Phillip Rodríguez

¿Cree que los programas de humor que existen deberían enfocarse más en la familia?

Los programas están diseñados según el criterio de sus productores y el público tiene la opción de elegir qué quiere ver. Por tanto, no está condicionado al deseo de quienes aparecen como actores del proceso, es decir la facilidad de elegir qué queremos ver y qué no, está a un dedo de cambiar o no el receptor de donde se transmite la comedia.

¿Cómo surge la idea de hacer un podcast y qué tal la experiencia?

Mi experiencia en la creación de un podcast ha sido maravillosa. Hemos conocido el alcance mundial de una nueva herramienta que nos permite, en cuestión de segundos, alcanzar personas que no sabían de la existencia de otros humoristas. Lo que nos da una satisfacción inmediata, que además económicamente genera recursos para la producción, algo como lo que siempre llamamos: “La democratización de los medios de comunicación”, siempre y cuando no genere conflictos con lo moralmente establecido y que conecte con la gente, será bienvenido.