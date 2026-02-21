La baqueta es una vaina y la vaqueta, un cuero

Entre los intríngulis (así en masculino) del español hay que tomar en cuenta el uso de las letras b (be) y v (uve), a propósito de las dudas al escribir palabras que llevan uno de estos signos lingüísticos. Veamos lo concerniente a las palabras /baqueta/ y /vaqueta/, parónimas y homófonas, pero diferentes.

Baqueta, según explica el Diccionario de la lengua española, procede del italiano “bacchetta”, diminutivo de “bacchio”, que significa, en esa lengua, ‘bastón’.

La voz italiana “bacchetta” se pronuncia aproximadamente como «ba-quet-ta». La ‘ch’ en italiano suena siempre como una k (ca) española. Ha pasado al castellano como baqueta con el significado: Vara cilíndrica, generalmente de madera, con que se tocan ciertos instrumentos de percusión como el tambor o los platillos. Sinónimos: palillo, palote, bolillo, palito.

Una segunda acepción dice: Vara delgada y ancha en un extremo, que se introduce por el cañón de un arma de fuego para limpiarlo, o, antiguamente, para compactar la pólvora, taco y proyectil antes del disparo.

Estas y otras definiciones corresponden al español general, pero ahí está el detalle, ¿cómo se llama en el español dominicano al estuche en que se guarda el machete o el cuchillo? Justamente baqueta. El Diccionario del español dominicano la define como “funda de cuero que se ajusta a la cintura con una correa, generalmente para portar un machete o cuchillo”.

De ahí deriva baquetazo, golpe con la baqueta, que no es extraño para hijos de agricultores, quienes usan el machete para trabajar y de vez en cuando la baqueta para amonestar a sus muchachos.

Para nombrar la funda generalmente de cuero empleada para llevar armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes, la lengua española dispone también del vocablo /vaina/, el cual alterna con baqueta en el habla dominicana.

Aunque le parezca chocante, debo decirle que vaina procede de la voz “vagina”, que en lengua latina es lo mismo que funda, forro, envoltura, estuche, guarda. Ese vocablo entró al español con su misma grafía para denominar el “conducto muscular y membranoso de las hembras de los mamíferos que se extiende desde la vulva hasta la matriz”. La vagina es una vaina, pero no para insertar instrumentos cortantes ni punzantes.

Lo muy cierto es que, así como la palabra vaina coincide con baqueta para referirse al objeto en el que se guarda el machete, también funciona para nombrar la cáscara tierna y larga en que están encerradas las semillas de algunas plantas, como los frijoles y los guandules. Igualmente, el maní se produce en una baqueta de cáscara semidura en la que se guardan los granos o semillas.

El vocablo /bellota/ también es empleado, con menor frecuencia, por hablantes dominicanos, para citar la baqueta de maní. No ha sido registrado por el Diccionario del español dominicano, pues pertenece al repertorio del español general. El Diccionario académico dice: “Fruto de la encina, del roble y de otros árboles del mismo género.

Es un aquenio ovalado, algo puntiagudo, de dos o más centímetros de largo, y se compone de una cáscara medianamente dura, de color castaño claro, dentro de la cual está la única semilla, desprovista de albumen y con sus cotiledones carnosos y muy ricos en fécula. Se emplea como alimento del ganado de cerda”.

Para refirmar la diferencia entre baqueta y vaqueta, procede precisar que el segundo vocablo está formado de vaca y -eta, sufijo usado para formar diminutivos y términos despectivos.

Tiene esta única acepción en el Diccionario de la lengua española: f. Cuero de ternera, curtido y adobado. Sinónimos: cuero, piel, material, pelleja, vaca, curtido, suela, guadamecí, piezgo.

En definitiva, los dominicanos tenemos poco que hacer con la voz vaqueta (con uve).