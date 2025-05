Palabras compuestas que son descompuestas

¿Qué relación existe entre las palabras compuestas y las descompuestas? La pregunta parece disparatada o de intención humorística, como si pretendiera yo plantear que palabras compuestas son lo contrario de las palabras compuestas. Intentaré explicarlo sin incurrir en cantinflismo o trespatinismo.

Tenemos en nuestra lengua un procedimiento para formar palabras llamado composición. Adquirimos palabras compuestas a partir de unir dos vocablos o partes de ellos (lexemas). Así han nacido las voces: sacamuelas, sacapuntas, hazmerreir, quitamanchas, cubrecama, quitasueño, artrópodo, kilómetro, matarratas, comelibros.

Incluso, algunos apellidos han surgido por este procedimiento: Villalobo, Villaurrutia, Sotomayor, Villarpando, Villaverde, Villalba, Montenegro,Paniagua, Santamaría. Otros apellidos se componen con la mediación de un guion: López-Penha, Valle-Inclán, Mejía-Ricart, García-Godoy.

También se componen apellidos con dos o tres palabras sin que medie ningún signo: Del Toro, Del Risco, De la Parra,De la Rosa.

El adjetivo/compuesto/ procede del participio del verbo componer y significa que está formado por dos o más elementos.

Los ejemplos citados lo evidencian. En una segunda acepción, el Diccionario de la lengua española le asigna sinonimia con mesurado y circunspecto. Ambos adjetivos están relacionados semánticamente con estos: prudente, discreto, mesurado, reservado, moderado, cauteloso, juicioso, sensato, serio, grave, respetable, formal, decoroso.

Pese a la relación morfológica, descompuesto no es exactamente el antónimo de compuesto. Es decir, que las palabras no compuestas son simples y no descompuestas. Y hay palabras compuestas que resultan descompuestas.

El adjetivo /descompuesto/ procede del participio del verbo descomponer. El Diccionario académico lo define asi: inmodesto, atrevido, descortés. Y le asigna estos sinónimos: insolente, descarado, atrevido.

También son sinónimos o afines de /descompuesto, ta/: borracho, ebrio, beodo, bebido, tomado, roto, dañado, defectuoso, podrido, putrefacto, corrompido, indispuesto, enfermo, encolerizado, violento.

De la misma familia es el sustantivo /descomposición/. Acción y efecto de descomponer o descomponerse. En el habla popular se hace referencia a esta acción con perífrasis verbales: estar dañado, estar podrido. Cuando se trata de dañado es válido para materia orgánica (queso, pescado, carne) y por igual, mecánica (televisor, automóvil o lámpara).

La descomposición nombra tanto fenómenos sociales (disturbios, inversión de valores, corrupción de Estado) como estados del organismo humano, por ejemplo, la descomposición intestinal, expresada en disentería, diarrea, cólicos.

El adjetivo /descompuesto/ y su femenino descompuesta además de modificar sustantivos que denominan objetos materiales, se aplica también para un ente inmaterial: la palabra. El hablante común ha lexicalizado la forma /malapalabra/, que resulta una palabra compuesta para aludir a los vocablos soeces.

A los lingüistas no les cuadra esa denominación, pues arguyen no hay buenas ni malas palabras.

Hablantes cultos, sin llegar a ser lingüistas, han preferido la calificación palabras descompuestas para aquellas voces malsonantes o soeces: “Se fue profiriendo palabras descompuestas”. Soez es lo mismo que bajo, grosero, indigno, vil. También chabacano, ordinario…

Por lo que hemos dicho, podemos juzgar que en el uso de los medios de comunicación electrónico (redes, televisión, radio)en nuestro país predomina una descomposición, algunos medios “huelen a podrido” como solía decir un activo agente de esa putrefacción.

De acuerdo con el Diccionario académico, la descomposición tiene muchos sinónimos, he aquí algunos: descompostura, desacoplamiento, disgregación, desguace, separación, aislamiento, daño, deterioro, rotura, putrefacción, corrupción, alteración, excitación, alteración, violencia, cagalera.

Las palabras compuestas, ya hemos dicho, se forman por composición: cortaplumas, baloncesto, ciempiés, sacacorchos, comesolo, quitasueño, quitamancha. Las descompuestas, morfológicamente, pueden ser simples o compuestas, aunque suene paradójico. La voz “cono” es la palabra descompuesta más simple y común.

Tenemos ejemplos de voces compuestas que resultan descompuestas (son para ofender): tumbapolvo, limpiasaco, comemierda, chupamedias, chupabolas, galloloco. Otras voces compuestas, pero a la vez descompuestas, inician con los verbos lamer, comer, mamar, chupar seguidas de un sustantivo. Son propias de “comunicadores” que ladran, braman o mugen.