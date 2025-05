Otras normas para el uso del guión

De acuerdo con el Diccionario panhispánico de dudas, publicación de la Asociación de Academias de la Lengua Española, al dividir una palabra a final de línea, deben tenerse en cuenta estas otras circunstancias:

a) Cuando el elemento antepuesto termina en -r (p. ej., ciber-, hiper-, inter- o super-) y se une a una palabra que empieza por esa misma letra, el guión de final de línea debe colocarse respetando la integridad de ese elemento para facilitar su identificación: hiper- / realismo, inter- / relación, super- / rápido.

b) Las palabras prefijadas cuya base empieza por un grupo consonántico ajeno a los patrones silábicos del español (p. ej., gn-, mn-, ps- o pt-), como ocurre en neognóstico, parapsicología o preptolemaico, se dividen a final de línea respetando la integridad de esos grupos: neo- / gnóstico, para- / psicología, pre- / ptolemaico. En estos casos, son preferibles las grafías simplificadas, cuya división a final de línea no plantea problemas: neo- / nóstico, para- / sicología, pre- / tolemaico.

c) En las palabras prefijadas y compuestas con simplificación de secuencias de vocales o consonantes iguales ?como seminternado (de semi- + internado), restructurar (de re- + estructurar), subranquial (de sub- + branquial), drogadicto (de droga + adicto)? o con pérdida de la vocal final del primer elemento ?como eurasiático (de euro- + asiático), radiactividad (de radio- + actividad)?, el guion de final de línea solo puede colocarse en una de las fronteras silábicas: semin- / ternado, res- / tructurar, su- / branquial, droga- / adicto.

a) Los derivados de nombres propios extranjeros se dividirán conforme a las mismas normas que rigen para las demás palabras de nuestro léxico: trots- / kista, faulk- / neriano. Siempre que sea posible, se procurará insertar el guion en el segmento de la palabra que presente menos desajustes con la ortografía española: washingto- / niano, beethove- / niano.

b). Las abreviaturas nunca deben dividirse con guion a final de línea.

Cuando coincide con el final de línea el guion de una expresión compleja, debe repetirse este signo al comienzo de la línea siguiente, para evitar que quien lee considere que la palabra compuesta se escribe sin guion: teórico- / -práctico, crédito- / -vivienda. Es preferible que la partición de estas expresiones coincida con el guion que une sus componentes para evitar que aparezcan próximos dos guiones en la parte final del renglón: Han presentado un recurso contencioso- / -administrativo, mejor que contencioso-admi- / nistrativo.

c) En el caso de que sea necesario dividir una dirección electrónica, deberá hacerse coincidir la división con una barra separadora, dejando ésta en la primera línea y sin insertar ningún guion, ya que este podría considerarse parte integrante de la dirección.

d) En la composición tipográfica de textos, suelen seguirse las recomendaciones siguientes: a) Es conveniente evitar las particiones que generen voces malsonantes: Chi- / cago; o puedan dar lugar a malentendidos: El Gobier- / no aprobó la ley. El guion se emplea en la escritura de cierto tipo de expresiones numéricas:

a) En las fechas, separa las cifras que indican el día, el mes y el año (13-4-2011). Para ello puede usarse también la barra o el punto.

b) Indica intervalos expresados tanto en números arábigos como en romanos: las páginas 23-45; durante los siglos x-xii. Si se trata de años, estos pueden escribirse en su forma plena (1998-1999) o de manera abreviada, omitiendo las dos primeras cifras, siempre que estas coincidan en los dos años (curso académico 71-72, Revolución de 1688-89).

c) Puede separar grupos de cifras en los números telefónicos, aunque es preferible usar en estos casos un espacio en blanco: 652 56 87, mejor que 652-56-87.