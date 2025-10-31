La Casa de Alofoke 2: ¿Por qué Mami Jordan y El Sujeto se fueron en menos de un día?

Mami Jordan y El Sujeto junto a La Fruta

La influencer Mary Esther Rodríguez, mejor conocida como Mami Jordan y el cantante Johan Manuel Nova, llamado artísticamente El Sujeto Oro 24, se marcharon el jueves de La Casa de Alofoke 2 en menos de 24 horas de su integración.

La ausencia de las reconocidas figuras dejó a más de un espectador cuestionándose en redes sociales sobre las razones y hasta el momento en que ocurrió la salida.

Según explicó Santiago Matías, creador del reality show, Mami Jordan y El Sujeto tenían roles específicos en la dinámica del programa.

En una llamada telefónica en el programa radial Sin Filtro Radio Show, Alofoke dijo que la creadora de contenido cumplió con su propósito con “una buena participación”, mientras que la salida del artista fue por “compromisos internacionales”.

Se recuerda que Mami Jordan y El Sujeto ingresaron como participantes la noche del miércoles tras la eliminación por votación del público del humorista JD con su Flow y la influencer Dianabel Gómez.

Versión de Mami Jordan

A través de videos en redes sociales, Mami Jordan indicó que su ingreso junto a Sujeto era solo por 24 horas con la condición de “no discutir ni buscar problemas”.

Además, señaló que el empresario se molestó con ella por agradecer su integración al reality show a su expareja y socia, la creadora de contenido Charylie Alvarado.

“Lo siento, yo no fui a hacer amistades, yo fui a buscar problemas. ¿Cómo voy a buscar views y puntos sin buscar problemas? Yo no soy una santa, él quería que fuera una muda”, expresó.

Young Swagon se marcha

El creador de contenido Young Swagon anunció que este viernes abandonará La Casa de Alofoke 2.

«Papotico» agradeció a sus seguidores por el respaldo recibido durante su participación en el reality show.

“Lo que ustedes han visto aquí no soy yo. Soy una persona tranquila, pacífica y muy amorosa, pero este no es mi ambiente. Extraño a mi familia, extraño a mis hijos”, dijo.

No más participantes

Santiago Matías aseguró que no sumará nuevos integrantes al reality show luego de varias eliminaciones y salidas en los últimos 10 días.

En Sin Filtro Radio Show, Alofoke sostuvo que el programa tiene suficientes personas con historias en desarrollo.

“Ya esta casa tiene una historia, o varias historias montadas. Cada quien está tomando su personaje o su estelarismo dentro de la trama”, manifestó.