Su llegada marca el fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre Washington y Santo Domingo en áreas clave como comercio y seguridad.

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader anunció este lunes que la nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, llegará al país a finales de esta semana, luego de posponer su viaje debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el huracán Melissa.

La diplomática tenía previsto arribar el pasado miércoles, pero el paso del fenómeno atmosférico por el Caribe obligó a reprogramar su vuelo.

Con una trayectoria de más de dos décadas en el servicio público estadounidense, Campos es exoficial de inteligencia y asesora en política exterior, con amplia experiencia en temas vinculados a América Latina.

Antes de su designación como embajadora en Santo Domingo, se desempeñó como asesora de política exterior en la Cámara de Representantes y miembro de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

Su nombramiento fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos en septiembre de 2025, en sustitución de Robert Thomas, quien ejercía como encargado de negocios en la misión diplomática.

La llegada de Leah Campos genera grandes expectativas en torno al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Washington y Santo Domingo, especialmente en áreas estratégicas como el comercio, la seguridad, la energía y el medioambiente.