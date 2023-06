El derrumbe de un edificio en construcción de cuatro plantas en San Cristóbal vuelve a sonar la alarma sobre la fiscalización de las obras de infraestructura.

Son varias las tragedias provocadas por el colapso de construcciones que se ejecutan sin los estudios o la debida supervisión. Las autoridades tendrán que investigar y establecer responsabilidades sobre el edificio cuya caída afectó a cuatro viviendas.

Se explicó que el edificio, ubicado en la calle Los Maestros, número 16, del sector Villa Valdez, se derrumbó justo cuando se depositaba concreto en el techo del cuarto piso.

Puedes leer: Dicen no es ingeniero el de obra colapsó San Cristóbal

Es obvio que la estructura, por alguna razón, no resistió el peso de los materiales. Con tantas construcciones frágiles, que no reúnen mínimos requisitos de ingeniería, es una suerte que sin necesidad de fenómenos atmosféricos no ocurran más desgracias en el país.

Puedes leer: Edificio colapsado no tenía planos ni licencia, según Mived

Más inquietante resulta que las malas construcciones no solo se reducen a edificios y viviendas, sino a obras de más envergadura tanto privadas como públicas. El Estado ha tenido que erogar cuantiosos recursos por peligrosos vicios detectados en construcciones. Lo de San Cristóbal es otro signo de alarma.