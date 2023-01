Más prevención: Contra cólera

Los 17 casos de cólera que se han detectado hasta ahora indican que no han sido todo lo efectiva que se esperaban las medidas preventivas que se han dispuesto.

Además de las recomendaciones de no utilizar el agua del río Isabela tal parece que se necesita más vigilancia para evitar que se viole el protocolo sanitario.

Si hay más personas contagiadas en el sector La Zurza, que es donde se han detectado los casos, es porque hay más contacto con las fuentes tóxicas.

Las autoridades tienen que evitar por todos los medios que el brote se propague, tanto por las consecuencias para la salud como para el turismo.

La gente necesita además de orientación el suministro de agua potable para satisfacer las necesidades. Pero también es importante un control más riguroso para impedir que por alguna razón los moradores de los sectores colindantes con el río Isabela utilicen las aguas para algún tipo de labor.

Que el Ministerio de Salud Pública y las entidades correspondientes han tomado las medidas que aconsejan las circunstancias no basta de por sí. Tratándose de una enfermedad contagiosa cualquier descuido puede tener consecuencias graves.

No son las mismas condiciones sanitarias, pero no se puede pasar por alto que en Haití la enfermedad ha provocado la muerte de alrededor de 500 personas que han tenido contacto con aguas contaminadas. El caso aquí es no bajar la guardia con los controles.