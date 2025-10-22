Durante los próximos cuatro a seis días, el territorio nacional se verá afectado por fuertes aguaceros, tormentas eléctricas, inundaciones repentinas y posibles deslizamientos de tierra, según los pronósticos meteorológicos. Las lluvias serán más intensas en las provincias del suroeste, debido a los efectos indirectos de la tormenta tropical Melissa, de acuerdo con los modelos de trayectoria de ciclones tropicales.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene nueve provincias en alerta roja, entre ellas Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y San Juan, mientras el Gobierno dispuso la suspensión de gran parte de las actividades y ordenó evacuaciones preventivas en comunidades vulnerables.

Los modelos meteorológicos indican que en las provincias bajo alerta roja se registrarán los mayores acumulados de lluvias durante los próximos días.

Pequeños charcos de agua en algunas calles del Distrito Nacional por las lluvias de la tormenta Melissa./Foto Chaimy Soriano

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Melissa podría fortalecerse gradualmente y convertirse en huracán el viernes, con vientos superiores a 119 kilómetros por hora, mientras se ubica al sur de Jamaica.

Se prevé que Melissa deje acumulados de lluvia entre 125 y 250 mm en el sur del país

Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) reportó que el fenómeno se mantiene prácticamente estacionario, desplazándose a unos 4 kilómetros por hora hacia el oeste/noroeste, al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití). Se prevé que este movimiento continúe hasta el fin de semana, manteniendo condiciones de alta humedad e inestabilidad atmosférica sobre gran parte del país.

En la tarde de hoy, Melissa presentaba vientos máximos sostenidos de 85 km/h, con ráfagas superiores, y se espera un fortalecimiento gradual en los próximos días. El extenso campo nuboso asociado al sistema seguirá generando lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en zonas cercanas al litoral caribeño. También se anticipa oleaje anormal en todas las costas.

De acuerdo con el último boletín del COE, 13 provincias están en alerta amarilla y tres en verde, debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Acumulados de lluvia

Se estima que Melissa deje acumulados de 125 a 250 milímetros (5 a 10 pulgadas) de lluvia sobre el sur de la República Dominicana, el sur de Haití y el este de Jamaica desde hoy hasta el sábado. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que las lluvias podrían extenderse más allá del fin de semana, y que la incertidumbre en la trayectoria y velocidad del sistema limita la precisión de los totales previstos.

En tanto, para Puerto Rico, el norte de la República Dominicana, el norte de Haití y el oeste de Jamaica, se esperan acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas) hasta el sábado.

La tormenta tropical Melissa se formó el martes 21 al sur/suroeste de Puerto Príncipe (Haití) y mantiene un desplazamiento lento, que ha extendido su influencia sobre gran parte del Caribe central.