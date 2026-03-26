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Renovados Mets sacan a Skenes en la primera entrada y vencen 11-7 a Piratas

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Renovados Mets sacan a Skenes en la primera entrada y vencen 11-7 a Piratas

Carson Benge de los Mets de Nueva York celebra tras batear un jonrón en la sexta entrada del día inaugural ante los Piratas de Pittsburgh el jueves 26 de marzo del 2026. (AP Foto/Angelina Katsanis)

Nueva York.— Brett Baty brilló con un triple con las bases llenas que marcó el rumbo del partido, en el que los Mets de Nueva York castigaron temprano al abridor Paul Skenes y se impusieron 11-7 a los Piratas de Pittsburgh en su juego inaugural de temporada en el Citi Field.

El batazo de Baty fue clave en una primera entrada explosiva que obligó a Skenes a salir prematuramente del montículo, firmando así la peor apertura de su carrera en las Grandes Ligas.

Carson Benge conectó un jonrón en el primer partido de su carrera, enlazando cuadrangulares consecutivos con el venezolano Francisco Álvarez, mientras que Freddy Peralta (1-0) ganó en su debut con los Mets.

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Brandon Lowe conectó dos jonrones y el también recién llegado a los Piratas Ryan O’Hearn se voló la barda, pero el pitcheo y la defensa de Pittsburgh fueron espantosos en un inicio decepcionante.

El jardinero dominicano Oneil Cruz pifió jugadas consecutivas en la primera entrada, lo que ayudó a los Mets a anotar cinco carreras ante un sorprendentemente ineficaz Skenes (0-1).

El ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional del año pasado fue retirado después de conseguir apenas dos outs en 37 lanzamientos, la salida más corta de sus 56 aperturas en las Grandes Ligas.

Por los Piratas, los dominicanos Oneil Cruz de 5-1 con una anotada, Marcell Ozuna de 4-0.

POr los Mets,el puertorriqueño Francisco Lindor de 2-0 con tres carreras anotadas. Los dominicanos Juan Soto de 4-2 con una anotada y una empujada, Jorge Polanco de 3-1 con una anotada y una remolcada.

El cubano Luis Robert Jr. de 4-2 con una anotada y dos impulsadas. El venezolano Álvarez de 4-2 con dos anotadas y una remolcada.

TEMAS: #Brett Baty#Mets de Nueva York#MLB#Paul Skenes
Agencia AP

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