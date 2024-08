Han pasado décadas desde que Alberto Cruz decidió dejar la percusión, instrumento que le permitió poner a bailar directamente a miles de personas, a través de su participación en diversas orquestas, para dar un paso tras bambalinas, y como dice una frase “tomar el riesgo de lo extraordinario” y poner a disfrutar aquel público indirectamente, a través de la producción de espectáculos artísticos.

Contó a Qué Pasa! que siempre ha sido una persona de etapas y metas, entendiendo que había culminado su tiempo como músico. “Fue durante muchos años que pertenecí a varios grupos dominicanos, y entendía que ya el instrumento que tocaba, que era la percusión (la tambora); era un instrumento que con el tiempo iba a ir perdiendo la facultad de tocarlo, por el tema de la edad, y que había que hacer otras cosas”.

De este gran paso que lo llevó a convertirse en uno de los más destacados empresarios artísticos de la escena musical nacional e internacional, han transcurrido muchos años, y al mirar hacia atrás se siente más que satisfecho, agradecido con Dios por donde se encuentra en este momento.

“Mi experiencia como músico fue la clave en esta industria”, afirma, destacando que tiene a su favor que ha recorrido un camino delante y detrás del escenario.

“Conozco perfectamente cómo piensa un músico y cómo piensa un empresario, pero, el yo iniciar como músico, eso me ayudó y me ha ayudado muchísimo para mi conocimiento en este negocio”, dijo, agregando posteriormente “porque uno de los grandes problemas que afectan nuestra industria es que hay mucha gente accidentada en este negocio, que no conoce el negocio, que están por accidente, por ser familia, amigo, esposo, pero no vienen del fondo del negocio. A mí, Dios me ayudó, y me tocó que yo pude venir desde abajo en esta industria musical, y por eso el poquito conocimiento que tengo se lo debo a que pasé por esas escuelas de las orquestas de Fernando Villalona, Johnny Ventura y Los Hermanos Rosario, entre otras”.

Aunque afirma que durante esta trayectoria “nunca ha tenido que nadar contra la corriente, pues hay muchas cosas funcionan y otras no, por lo que siempre ha estado en pie de lucha, y en las manos de Dios, Alberto, conocido cariñosamente como “Pirincho”, expresó que “este es un trabajo constante y fuerte, pero al final te llevas buena satisfacción, y si las cosas salen bien, pues también te llevas buen dinero, porque todo el que está en esta industria lo hace por amor, porque le gusta, pero también lo hacemos porque esto es un trabajo. Esto lleva mucho sacrificios y riesgos”.

Alberto Cruz reside en Estados Unidos, pero su conexión con su tierra nunca la ha perdido, y es que se ha dedicado desde que dio aquel gigante paso, a apoyar el talento, el arte y la cultura dominicana.

“Quise darle un poquito más de cariño a mi patria, porque entendía que había un espacio aquí para las propuestas que tengo, siempre he luchado por apoyar al talento dominicano, porque de ahí vengo yo. Si hoy tengo algo en esta vida, si hoy existo, se lo debo a Dios y al talento dominicano”, manifestó Cruz, CEO de la empresa Alberto Cruz Management, y quien ha trabajado con Fulanito, Charlie Cardona, Darlyn & Los Herederos, Los Potros, Puerto Rican Power, Coco Band, El Sujeto, El Cata, Juliana, entre otros.

Eventos

Alberto se encuentra sumergido en la producción de diversos conciertos, los cuales se celebrarán en los meses que quedan de este 2024.

“Continuaremos con la serie ‘Merengueros’, que inició con Sergio Vargas y Rubby Pérez el 21 de julio. Este 23 de agosto continúa con su segunda edición “Merengueros para la calle”, en el que se presentarán Pochy Familia & su Coco Band, y Omega “El Fuerte”; la tercera edición titulada “Blanco y negro. En dos tiempos”, será el 27 de septiembre, a cargo de Fernando Villalona y Sergio Vargas. “Asimismo, tenemos un evento en el Gran Teatro del Cibao, protagonizado por Irving Alberti, Jochy Santos, Alexis Valdéz, el 18 de octubre, y el 19 de octubre, en la Gran Arena del Cibao estaremos celebrando la trayectoria de Luis Vargas, una producción fuera de serie con artistas invitados y para diciembre la tercera edición del ‘Cañonazo de Fin de Año’, así como otros eventos”, reveló.