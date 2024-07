Palabras: homónimas, homófonas y polisémicas

En el artículo anterior, titulado “Palabras: grafías, sonido, significados”, tratamos sobre los vocablos que presentan varias formas de escritura conservando su valor semántico. Las palabras de este tipo podrían denominarse “multígrafas”, pero eso es solo una opinión.

Hoy les recordamos las que tienen igual sonido que otra u otras sin que guarden relación semántica. Se les llama homófonas.

Comencemos con este grupo: vaya, baya, valla, balla:

1-Vaya. Burla o mofa que se hace de uno o chasco que se le da. Dar una vaya. Son sinónimas de vaya: burla, mofa, chasco, chanada. Vaya es también una forma del verbo ir, específicamente la tercera persona de singular del presente de subjuntivo: Quiere que yo vaya a su casa.

La voz vaya funge como interjección y se usa para comentar algo que satisface o que, por el contrario, decepciona o disgusta. Va a publicar su libro por fin, ¡vaya! ¡Vaya!, se salieron con la suya.

2- Valla. Vallado o estacada para defensa. Sinónimos: vallado, valladar, estacada, cerca, cercado, seto, muro, empalizada, barrera, tapia, verja, alambrada. Una segunda acepción: Línea o término formado de estacas hincadas en el suelo o de tablas unidas, para cerrar algún sitio o señalarlo.

3- Valla. Otra palabra, homónima de la anterior y homófona de vaya, se denomina una cartelera situada en calles, carreteras y otros lugares con fines publicitarios, comerciales o políticos.

4- Balla. Forma del verbo ballar, aunque desusado. Bailar.

5-Baya.1. f. Tipo de fruto carnoso con semillas rodeadas de pulpa; p. ej., el tomate y la uva. 2. f. Planta de la familia de las liliáceas, de raíz bulbosa y hojas radicales, que son estrechas y cilíndricas. 6-Mora. Es ejemplo de vozpolisémica. Este fenómeno consiste en la inclusión de varios significados en una misma palabra. Debido a esa pluralidad de significados la palabra se considera polisémica.

En derecho, mora es la dilación o tardanza en cumplir una obligación, por lo común la de pagar cantidad líquida y vencida. Sinónimo: tardanza, dilación, aplazamiento. Mientras en fonética y métrica así se llama a la unidad de medida de la cantidad silábica, equivalente a una sílaba breve.

Mora es también el fruto del moral, de unos dos centímetros de largo, con forma ovalada, formado por la agregación de glóbulos pequeños, carnosos, blandos, agridulces y, una vez maduro, de color morado. Por igual, fruto de la morera, muy parecido a la mora, pero de la mitad de su tamaño y, ya maduro. Sinónimos: zarzamora, frambuesa, sangüesa, chordón.

Otro valor semántico de la voz mora está en el femenino de moro, que tiene doce acepciones en el Diccionario de la legua española. Moro deriva del latín “maurus”, que significa oscuro. Cito algunas de sus definiciones: 1. adj. Natural del África septentrional frontera a España. U. t. c. s.2. adj. Perteneciente o relativo al África septentrional frontera a España o a los moros.3. adj. Que profesa la religión islámica. U. t. c. s. musulmán, islamita, mahometano, sarraceno. 4. adj. Dicho de una persona: Musulmana, que habitó en España desde el siglo VIII hasta el XV. U. t. c. s.5. adj. Perteneciente o relativo a la España musulmana del siglo VIII hasta el XV. 6. adj. Dicho de una persona: Musulmán de Mindanao y de otras islas de Filipinas. 7. adj. Dicho de un caballo o de una yegua: De pelo negro, con una estrella o mancha blanca en la frente y calzado de una o dos extremidades. 9. adj. Dicho de una persona, especialmente un niño: Que no ha sido bautizado.

Del verbo morar derivan otras voces homónimas del sustantivo mora: ¿Dónde mora ese señor? Él mora lejos de aquí.



