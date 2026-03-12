Santo Domingo.- La Policía Nacional informó que fue localizada sana y salva la joven Yessica Pamela Cruz Valenzuela, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 8 de marzo, luego de salir de su residencia en Los Alcarrizos con rumbo desconocido.

La localización se produjo en el sector Bayahíbe, provincia La Romana, mediante un operativo conjunto realizado por miembros del Departamento de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, la División de Inteligencia Sensitiva, agentes de Politur y la División de Investigaciones de esa demarcación.

De acuerdo con el informe preliminar, la joven fue ubicada tras varias labores de inteligencia, verificación de fuentes abiertas y entrevistas realizadas en la zona.

«En ningún momento ella estuvo desaparecida, es lo primero, es una persona que estuvo ausente. Y quiero hacer la precisión porque en verdad es ausente, es una persona adulta, de veinte años de edad que salió por sus propios medios y ya las imágenes están ahí, fue encontrada», expresó el coronel Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, al señalar que cualquier otra información sería dada por los familiares o la propia joven.

Pesqueira agregó que Cruz Valenzuela estaba acompañada de un hombre de 52 años, a quien interrogaron y posteriormente despacharon.

Durante las diligencias, los agentes realizaron inspecciones en un complejo residencial utilizado para alquileres temporales y, tras un proceso de entrevistas e indagatorias, determinaron que la joven se encontraba alojada en una construcción cercana, en compañía de un hombre de 52 años, quien alegadamente le había ofrecido ayudarla a conseguir trabajo en un hotel de la zona.

Testimonio de la joven

Según el testimonio ofrecido por la joven a los investigadores, Cruz Valenzuela manifestó que salió voluntariamente de su residencia debido a conflictos familiares.

Explicó que se trasladó primero a las inmediaciones del Teleférico de Los Alcarrizos y posteriormente al Aeropuerto Internacional de Las Américas, desde donde viajó hacia la zona Este hasta llegar a Bayahíbe, donde intentaba conseguir trabajo.

Tras su localización, la joven y el ciudadano con quien se encontraba fueron trasladados a la dotación policial correspondiente para continuar con las investigaciones de lugar.

Las autoridades indicaron que el caso se encuentra resuelto, mientras se continúan realizando las diligencias correspondientes para esclarecer todos los detalles relacionados con el hecho.