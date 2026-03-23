Santo Domingo.– Con el objetivo de garantizar la seguridad vial durante el asueto de Semana Santa 2026, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) dispuso la prohibición de circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional.

La medida, contenida en la resolución administrativa Núm. 005-2026, estará vigente desde el jueves 2 de abril a las 6:00 de la mañana hasta el lunes 6 de abril a las 5:00 de la mañana, e incluye también a los vehículos que operan con permisos de la Zona de Acceso Restringido (ZAR).

El INTRANT explicó que la restricción busca reducir accidentes y mejorar la movilidad en las principales vías del país durante uno de los períodos de mayor desplazamiento de ciudadanos.

De manera excepcional, la institución otorgará permisos especiales para el transporte de cargas prioritarias o perecederas, entre ellas combustibles, agua envasada, alimentos, medicamentos, equipos médicos y desechos hospitalarios, considerados indispensables para la población.

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No obstante, aclaró que no estarán permitidas cargas sobredimensionadas, con sobrepeso ni camiones de doble remolque, como parte de las medidas para fortalecer la seguridad en carretera.

Vehículos exentos y sanciones

La disposición excluye de la prohibición a vehículos de emergencia, ambulancias y unidades vinculadas a servicios esenciales como electricidad, telecomunicaciones, saneamiento y mantenimiento vial, así como camionetas y furgonetas destinadas a estas labores.

El organismo advirtió que el incumplimiento de la normativa conllevará multas equivalentes a un salario mínimo del sector público descentralizado, conforme a la Ley 63-17 y el reglamento 258-20 sobre transporte de cargas.

Los interesados en solicitar autorizaciones podrán hacerlo a través del portal oficial del INTRANT, donde se habilitó un sistema para gestión en línea, pago electrónico y emisión de permisos digitales con código QR, facilitando así los procesos de fiscalización.

La entidad reiteró que estas medidas forman parte de un plan preventivo integral para asegurar una movilidad más organizada, segura y eficiente durante la Semana Santa.