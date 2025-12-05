Rauw Alejandro ofrecerá concierto gratuito en RD este 13 de diciembre

Santo Domingo.– El artista urbano puertorriqueño Rauw Alejandro anunció este viernes que regresará a los escenarios dominicanos con un concierto gratuito el próximo sábado 13 de diciembre, a celebrarse en el Parque Eugenio María de Hostos, en pleno corazón del Distrito Nacional.

El aviso lo realizó mediante un video publicado en sus redes sociales, donde se le ve degustando un mangú acompañado de los tradicionales “tres golpes”, mientras al fondo ondea una bandera dominicana. “Una vueltita por el patio… RD, gracias por tanto”, escribió el cantante en el mensaje que acompañó la publicación.

El concierto confirma las expectativas creadas desde abril, cuando el intérprete adelantó que preparaba “algo especial” para República Dominicana, generando especulación entre sus seguidores sobre un evento masivo.

La relación de Rauw Alejandro con el público dominicano ha sido constante. En 2023 se presentó en el Estadio Quisqueya con su “Saturno World Tour”, y en 2021 llenó Altos de Chavón, logrando gran acogida en ambas presentaciones.

Con este evento gratuito, el artista destaca nuevamente su vínculo con los fanáticos dominicanos y promete ofrecer un espectáculo memorable para cerrar el año.