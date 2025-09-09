Deportes Fútbol

Dominicana cae 3-0 ante Jordania, en partido amistoso disputado en Amán

Por
Dominicana cae 3-0 ante Jordania, en partido amistoso disputado en Amán

Santo Domingo.- La selección dominicana de fútbol cayó tres goles por cero ante Jordania, en un encuentro amistoso disputado este martes en Amán, la capital del país árabe.

El encuentro forma parte de varios amistosos que la escuadra quisqueyana tiene en agenda, con miras a su participación en la Liga A de Naciones, que se jugará el próximo año.

Leer también: Dominicanos están listos para enfrentar a Jordania este martes en partido amistoso

El próximo compromiso de los dirigidos por el argentino Marcelo Neveleff será contra la selección de Uruguay, en la fecha FIFA de octubre.

Jordania está clasificada al próximo mundial de la FIFA, a disputarse el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

TEMAS: #Amistoso#fútbol#Jordania
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.