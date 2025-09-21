Santo Domingo.- El Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), el principal aeródromo de Santo Domingo y el segundo del país, restableció completamente la electricidad en la totalidad de su edificio terminal, después de sufrir este domingo un apagón que afectó a sus pasajeros, informó Aerodom, la empresa administradora del complejo aéreo.

“Nos complace informar que el AILA ya cuenta con energía en su totalidad”, indicó Aerodom en un comunicado en su cuenta de X.

La empresa señaló que desde las 14-40 hora local (18-40 GMT) “los pasajeros han podido llegar y salir” del aeropuerto “en un proceso de recuperación gradual de las operaciones».

Aerodom agradeció “la paciencia y comprensión” de los usuarios y pasajeros. Además, añadió que colaborará con las autoridades para investigar las causas del apagón “con el interés de prevenir que un evento similar vuelva a ocurrir».

Esta decisión se produce después de que esta tarde el Departamento Aeroportuario dominicano anunciase el inicio de una investigación y la solicitud de un informe oficial a Aerodom sobre las causas que provocaron el incidente.

La autoridad aeroportuaria señaló que está “en el deber de solicitar una investigación que permita determinar la realidad de lo acontecido».