Ángel Torres, sobre Uche: “Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio»

España.- Ángel Torres, presidente del Getafe, confirmó este lunes antes del inicio del Sevilla-Getafe de la segunda jornada de LaLiga española en el Sánchez Pizjuán, que el club efectuará de manera “obligada” la venta del jugador Christantus Uche, ya que no le queda “otro remedio” para cumplir con las normas financieras de LaLiga.

22 jugadores en plantilla

Así lo indicó Torres a los micrófonos de Dazn antes del partido y afirmó que cuando se firme el traspaso del futbolista nigeriano, el Getafe podrá “arreglar todo” e, incluso, sumar alguna incorporación más- “Tenemos a 22 jugadores en plantilla. A ver qué dice el entrenador. Podemos reforzarnos con un central, un banda o un delantero centro. A partir de mañana cuando Uche pase reconocimiento médico y se firme la operación, pues veremos a ver cómo van los números».

Ángel Torres reconoció que su venta es una operación obligada para el Getafe

A pesar del alivio que supone la venta del delantero, Ángel Torres reconoció que su venta es una operación obligada para el Getafe- “Me veo obligado a venderle, no me queda otro remedio». “Nosotros sabemos que tenemos que vender, no estamos a favor de vender a los mejores, creo que nos estamos cargando Laliga, nos obligan a vender.

Hemos tenido que vender a Alderete o ahora Uche, pero bueno, la norma es la norma y hay que cumplirla”, se defendió Torres.

Respecto a la inscripción de los nuevos fichajes del equipo, el presidente del Getafe apuntó a problemas con el reconocimiento médico que retrasaron las operaciones, pero cuenta con que el club pueda tener a todos los futbolistas disponibles para la próxima jornada.



“Hemos hecho un esfuerzo para que hoy estuvieran todos inscritos, pero ayer a última hora no pudo ser por el reconocimiento médico, pero esperemos que antes del partido del fin de semana ante el Valencia podamos hacerlo”, sentenció.