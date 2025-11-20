Santo Domingo.- Una vaguada se combinará con la llegada de aire fresco desde el norte para provocar aguaceros este viernes en provincias del litoral atlántico, informó, la tarde del jueves, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Estos aguaceros se trasladarán a provincias ubicadas en el noreste, como La Altagracia, El Seibo y Samaná, de acuerdo al informe.

Para el final del viernes y las primeras horas del sábado, gran parte del territorio dominicano estará bajo incidencia de un anticiclón, por lo que la posibilidad de lluvia será mínima.

Además, Meteorología pronosticó que la temperatura continuará descendiendo, debido al aire fresco que ha llegado a la zona.